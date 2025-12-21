Universo Jiménez busca empleados para el Bum Bum: cómo postularse en Córdoba

La séptima edición del Festival Bum Bum se llevará a cabo el próximo 10 de enero en el Estadio Mario Alberto Kempes. Ante la magnitud del encuentro, la productora Universo Jiménez anunció la apertura de vacantes para sumar colaboradores a su staff técnico. La búsqueda se orienta a perfiles dinámicos capaces de desempeñarse en un entorno masivo.

Universo Jiménez busca empleados para el Bum Bum: cómo postularse

Las oportunidades de empleo se dividen en cinco categorías principales. El sector de cajas requiere individuos para el cobro de bebidas y comidas, mientras que en las barras se necesitan personas dispuestas a entregar pedidos con agilidad. Por otro lado, la función de runner demanda fuerza física para realizar tareas de reposición constante. Finalmente, la organización dispone de lugares en cocina destinados a elaborar alimentos y cuadrillas de limpieza encargadas del mantenimiento higiénico en los sectores asignados durante toda la velada.

Para aplicar, los candidatos deben cumplir ciertas condiciones obligatorias. Resulta excluyente ser mayor de 18 años y poseer experiencia demostrable en el cargo pretendido. La jornada laboral del sábado 10 de enero implica una asistencia extendida: las acreditaciones comenzarán cerca de las 14.20 y la finalización de tareas está prevista para las 4 del día siguiente. Asimismo, se solicita informar sobre la disponibilidad de transporte público o movilidad particular para acceder al predio.

Las postulaciones se efectúan a través de un formulario digital provisto por la empresa. Es vital que los interesados completen su nombre, apellido, DNI y CUIL de manera correcta, evitando guiones o espacios innecesarios. Este es el formulario: bit.ly/4arWvgP.

Cabe recordar que el festival contará con la estelar presencia de La Mona Jiménez, Myke Towers y DJ Alan Gómez, entre otros. Las entradas aún están disponibles en universotickets.com.