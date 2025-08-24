Córdoba: cómo será el estadio que construirán Universo Jiménez y Siglo 21

La ciudad de Córdoba se prepara para una significativa transformación en su infraestructura de entretenimiento. El Domo Siglo 21, resultado de la asociación entre la Universidad Siglo 21 y Universo Jiménez, se erigirá como un espacio innovador para eventos.

La obra, con una inversión de 12 millones de dólares, comenzará a construirse el próximo año y estará lista en octubre de 2027. Este proyecto busca revitalizar la oferta de espectáculos en el interior del país, que sufrió una importante migración de shows a Buenos Aires por la falta de recintos adecuados.

Cómo será el estadio que construirán Universo Jiménez y Siglo 21

El nuevo estadio será un “miniarena boutique” o “domo boutique”, diseñado para 4.500 asistentes. Destacará por su arquitectura interior, butacas y servicio de catering. El diseño y la concepción arquitectónica están a cargo del estudio Agustinoy & Agustinoy Arquitectos.

Carli Jiménez, director de Universo Jiménez, expresó la ambición del proyecto, afirmando que aspiran a que sea “el domo más maravilloso y relevante del interior del país”. Contará con proveedores de última tecnología, similares a los que prestan servicio al Movistar Arena.

Estará ubicado dentro del campus de la Universidad Siglo 21, frente al Aeropuerto, el acceso principal al predio se realizará por la calle Spilimbergo, con una doble entrada para agilizar el ingreso de público. Belén Mendé, vicepresidenta de la Universidad, destacó que esta ubicación busca potenciar toda la zona circundante de la ciudad, un área considerada muy prometedora. La edificación también incluirá una ticketera propia de Universo Jiménez.

FACHADA. El Domo Siglo 21 funcionará en el predio de la Universidad Siglo 21, con ingreso por la calle Spilimbergo. (Render)

Las instalaciones albergarán una amplia gama de actividades. Desde espectáculos culturales, conciertos y ferias temáticas hasta congresos y eventos deportivos. Ya se están gestando contactos con Disney para proyectos que antes se realizaban en el Orfeo Superdomo, con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para espectáculos de futsal y con la Agencia Córdoba de Deportes para que el tenis regrese a la provincia. La Universidad utilizará este espacio para sus propias graduaciones y grandes congresos, eliminando la necesidad de alquilar sitios externos. Se proyecta una alta frecuencia de actividades, con un volumen similar al Movistar Arena, que organiza 280 shows anuales.