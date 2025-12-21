Una presa murió y hay otra grave tras un incendio en la cárcel de Bouwer de Córdoba

La muerte de una presa sacudió el complejo carcelario de Bouwer durante la madrugada del sábado 20. En el marco de un enfrentamiento violento entre dos detenidas, se desató un incendio que terminó en el fallecimiento de una joven. El episodio ocurrió dentro del ala femenina perteneciente al predio situado al sur de la capital cordobesa. Diversas patrullas policiales se movilizaron hacia el sector periférico ante la magnitud del hecho.

Una presa murió y hay otra grave tras un incendio en Bouwer

Según precisaron fuentes gubernamentales, las protagonistas del altercado fueron individualizadas como P.G.A., procesada, y R.M.F., reclusa condenada. Durante la pelea, las llamas comenzaron a propagarse velozmente por el habitáculo compartido del establecimiento número tres, dificultando inicialmente tareas de rescate manuales. Humareda oscura se extendió rápidamente por pasillos adyacentes, alertando al resto del penal que descansaba en ese momento.

Frente a la emergencia, efectivos de turno junto al Grupo de Intervención Rápida (GIRF) procedieron con celeridad para mitigar el fuego. Lamentablemente, tras sofocar el incendio, constataron el fallecimiento inmediato de la primera involucrada. Simultáneamente, la otra mujer debió recibir asistencia sanitaria urgente por lesiones severas, derivándola posteriormente hacia un hospital especializado donde lucha por su vida bajo pronóstico reservado.

La Fiscalía de Instrucción recibió el procedimiento oficial para determinar causas fehacientes detrás de esta tragedia. Asimismo, se dio intervención directa al Organismo de Control Disciplinario perteneciente a las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia para evaluar accionar del personal abocado a vigilancia nocturna. Peritos fotográficos junto con planímetros relevaron la celda siniestrada buscando indicios sobre combustible utilizado.