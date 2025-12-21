Vía Córdoba / Muerte

Tragedia en el Kempes: murió un naranjita en la previa del show de Pity Álvarez

El hombre se descompensó mientras trabajaba en las inmediaciones del estadio. Lo que se sabe.

21 de diciembre de 2025,

El hecho ocurrió en la previa al show en el Kempes. (Nicolás Bravo / La Voz)

La previa del esperado recital de Pity Álvarez en la ciudad de Córdoba culminó con una novedad luctuosa que impactó a los asistentes. Durante las últimas horas de la tarde, un naranjita perdió la vida de manera repentina. El escenario del hecho fue el sector externo del Estadio Mario Alberto Kempes, sitio donde ya se agolpaba muchísima gente para ingresar al recinto.

La Policía detalló que el cuidador se desvaneció inesperadamente frente a sus colegas, momento que efectivos de seguridad le brindaron asistencia primaria y solicitaron apoyo sanitario urgente. Pese a la celeridad del accionar oficial, el estado físico del afectado era sumamente delicado al recibir atención médica especializada.

Una vez allí, los profesionales continuaron los protocolos de reanimación cardiopulmonar, aunque tales esfuerzos resultaron insuficientes. El deceso quedó constatado minutos después, provocando una honda pesadumbre entre quienes desempeñaban tareas similares en esa zona. Actualmente, la Justicia interviene para determinar mediante peritajes las causas fehacientes detrás del desenlace.

