Encontraron drogas y celulares tras un allanamiento en una cárcel de Córdoba

La fiscal Juliana Companys y personal del Grupo Especial Antinarcóticos y Requisa (Gear) del Servicio Penitenciario de la provincia ordenaron un allanamiento en una cárcel de Córdoba. Tras el procedimiento, encontraron drogas y celulares, entre otros elementos prohibidos.

El operativo policial se concretó el martes 16 de diciembre en el Establecimiento Penitenciario N.º 5 de Villa María. Efectivos de la División Investigaciones revisaron oficinas administrativas y pabellones.

Como resultado, incautaron más de 20 teléfonos celulares, plaquetas de cargadores de celulares, cables USB, documentaciones, marihuana, cocaína y pastillas. Todo fue puesto a disposición de la Justicia.