Allanamiento en Alejandro Heredia: caen dos por narcomenudeo

En el barrio Alejandro Heredia, un operativo de la Dirección Drogas Peligrosas Capital permitió desarticular un kiosco de venta de drogas y dejar a dos personas detenidas, en el marco de una causa por narcomenudeo que ya había tenido antecedentes en el mismo domicilio.

El procedimiento se realizó en la tarde del lunes en una vivienda ubicada en el pasaje Díaz Vélez al 3100, por orden de la Unidad Fiscal de Narcomenudeo (UFINAR). En el lugar, los efectivos secuestraron sustancias ilícitas, dinero y otros elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes.

El subdirector de la DIGEDROP, Rufino Medina, valoró el resultado del trabajo investigativo y enmarcó el operativo en la política de persecución del narcomenudeo.

El funcionario sostuvo: “cumpliendo con las directivas emanadas desde el Ministerio de Seguridad, y Jefatura de Policía de no bajar los brazos en la lucha contra el flagelo de la venta de drogas; hoy un equipo de la Didrop Capital llevó a cabo una medida de allanamiento en el pasaje Díaz Vélez al 3100. Este inmueble estaba sospechado de venta de sustancias prohibidas y las tareas de campo no dejaron dudas: efectivamente en este domicilio se estaban comercializando estupefacientes. Luego de la irrupción se produjo el secuestro de 150 ravioles de cocaína, bochitas con igual sustancia, dinero en efectivo, balanzas de precisión y 6 celulares; además logramos la aprehensión de los principales de los principales investigados”.

Un domicilio ya investigado por narcomenudeo

Desde la Didrop Capital remarcaron que el inmueble ya había sido allanado con anterioridad por el mismo delito. El subcomisario Pablo Abad explicó que la nueva medida se sustentó en observaciones de campo y seguimiento de movimientos en la zona.

Abad detalló que “la Unidad Fiscal de Narcomenudeo nos designa la tarea de realizar una investigación en este domicilio, por este motivo un equipo de calle de la Didrop Capital vino al terreno y a pesar de las dificultades, debido a que las personas consumidoras deambulan en las inmediaciones, se pudo recolectar los elementos que demuestran que aquí estamos ante un kiosquito de venta de sustancia”.

“Hasta este lugar llegaban las personas consumidoras y realizaban la compra de sustancias como cocaína” precisó el subcomisario, al tiempo que agregó que las tareas de campo permitieron obtener los elementos probatorios que resultaron la clave para que la Justicia ordenara allanar el lugar; además señaló que esta vivienda había sido allanada con anterioridad e incluso uno de sus ocupantes, ahora detenido, también posee antecedentes judiciales por este tipo de delitos.

Con las dos nuevas aprehensiones y el secuestro de droga y elementos de fraccionamiento, la causa seguirá su curso bajo la órbita de la UFINAR, en el marco de la Ley Nacional de Estupefacientes y la normativa provincial de narcomenudeo.