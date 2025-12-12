Una niña de 12 años se descompensó en un parque acuático de la provincia de Córdoba durante su viaje de egresados en Villa Carlos Paz. Fue trasladada a un hospital inmediatamente, donde permanece internada en la terapia intensiva.

Una niña se descompensó en un parque acuático de Córdoba durante su viaje de egresados

El martes 9 de diciembre, la estudiante oriunda de la ciudad de San Francisco perdió el conocimiento cuando realizaba una actividad recreativa junto a sus compañeros y compañeras dentro de una pileta.

La menor se descompensó dentro de una pileta en un parque acuático de Córdoba. (Ilustrativa)

Rápidamente, el personal y los responsables a cargo del contingente de menores la atendieron. A espera de un parte oficial del centro de salud, medios locales comunicaron que la menor recibe asistencia respiratoria mecánica por problemas pulmonares y registraría un cuadro de edema pulmonar.



