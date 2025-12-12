Vía Córdoba / Parque acuático

Una niña se descompensó en un parque acuático de Córdoba durante su viaje de egresados

La estudiante de 12 años se encuentra en terapia intensiva por la gravedad de su cuadro.

12 de diciembre de 2025,

Una niña se descompensó en un parque acuático de Villa Carlos Paz.

Una niña de 12 años se descompensó en un parque acuático de la provincia de Córdoba durante su viaje de egresados en Villa Carlos Paz. Fue trasladada a un hospital inmediatamente, donde permanece internada en la terapia intensiva.

El martes 9 de diciembre, la estudiante oriunda de la ciudad de San Francisco perdió el conocimiento cuando realizaba una actividad recreativa junto a sus compañeros y compañeras dentro de una pileta.

Rápidamente, el personal y los responsables a cargo del contingente de menores la atendieron. A espera de un parte oficial del centro de salud, medios locales comunicaron que la menor recibe asistencia respiratoria mecánica por problemas pulmonares y registraría un cuadro de edema pulmonar.


