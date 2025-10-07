Una mano derecha de Fassi en Talleres, a fondo: el costo del estadio y las disculpas a Tapia

Miguel Cavatorta fue y es una de las manos derechas de Andrés Fassi a lo largo de sus 10 años de gestión en Talleres. En la previa a las elecciones, que lo tienen como candidato a vicepresidente primero de la lista “Adelante Talleres”, habló de diferentes temáticas.

Quién es una de las manos derechas de Andrés Fassi en Talleres

“El proyecto liderado por Andrés muestra un camino de orden, profesionalización y crecimiento deportivo más allá de estos últimos meses complicados”, defendió el actual encargado de comunicación del club, en diálogo con La Voz.

Miguel Cavatorta, candidato a vice presidente de Talleres, en la mañana del Streaming de La Voz en Vivo. (Nicolás Bravo / La Voz)

Por otro lado, de cara a los comicios del domingo 19 de octubre, aseguró que el proyecto siempre buscará “defender los intereses del club por encima de todo”. En este sentido, se refirió a dos situaciones que calificó como “límites”.

Una mano derecha de Fassi en Talleres habló de las disculpas a Tapia

La primera fue la discusión con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la segunda con la Liga Cordobesa. “Estamos en proceso de evolución con esos vínculos”, indicó. En este contexto, reconoció que el pedido de disculpas de Fassi a Claudio “Chiqui” Tapia fue en esa dirección.

Sin nombrarlo, Chiqui Tapia le respondió a Andrés Fassi.

Por otro lado y con visión a futuro, se refirió al proyecto del estadio propio que se habla desde hace años. En primer lugar, quiso “descalzarlo de la coyuntura de la etapa electoral”.

Cuánto dinero requiere la construcción del estadio de Talleres

“El estadio es importante desde la identidad, pero lo es más importante desde la sustentabilidad. Es un espacio que genera recursos todo el tiempo”, indicó sobre la importancia de que no perjudique económicamente al club.

Cavatorta aseguró que es posible la construcción del estadio y actualmente demanda una inversión de 130 millones de dólares. “Hay que tomarlo con prudencia, inteligencia y el tiempo que requiere”, reconoció.

Cómo está compuesto el presupuesto de Talleres

Por último, resaltó la importancia de tener un presupuesto paralelo para la construcción y enumeró los principales factores que componen el actual presupuesto de Talleres:

“El 50 por ciento de ingresos es por transferencias por ventas de jugadores, un 20 por ciento ingresa por los socios y las socias, otro 10 por ciento a través de la tienda oficial y los derechos televisivos no llegan al 10 por ciento”, cerró.