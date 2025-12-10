Una leyenda del rock regresará a Córdoba tras 14 años: lo que hay que saber

El calendario de espectáculos internacionales para 2026 se engalana con el retorno de Robert Plant a la ciudad de Córdoba. El exvocalista de la histórica banda Led Zeppelin brindará un show en Plaza de la Música, el cual promete ser histórico.

Una leyenda del rock regresará a Córdoba: lo que hay que saber

El show esta previsto para el próximo 14 de mayo, según anunciaron las productoras DF Entertainment y En Vivo Producciones. La última presentación del artista británico en Córdoba ocurrió hace 14 años, el 4 de noviembre de 2012, en el Orfeo Superdomo, momento en el que estuvo acompañado por su grupo The Sensational Space Shifters.

En esta ocasión, el músico arriba con su gira “Rugido de Otoño” para respaldar el lanzamiento de su álbum Saving Grace. Esta producción representa su duodécimo disco solista desde la disolución de su conjunto en 1980, y es el primero en ocho años.

Las entradas para el show saldrán a la venta el 12 de diciembre a las 14, y la compra solo podrá realizarse a través del sitio www.tuentrada.com. El artista también tiene previstas presentaciones en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Rosario.