Una cordobesa transfirió 1 millón de pesos por error y se hizo viral: “Me faltó un puntito”

En la previa al feriado por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, en el cual los bancos cierran, ocurrió una historia que llamó la atención en la provincia. Una cordobesa transfirió 1 millón de pesos por error y se hizo viral.

Una cordobesa transfirió 1 millón de pesos por error: “Me faltó un puntito”

Claudia Barrios es una mujer que vive en la ciudad de Jesús María, a 50 kilómetros de la Capital. Ella iba a enviarle plata a un hombre para que su hijo pudiera concretar un viaje, pero un error cambió los planes.

“Era un millón de pesos el monto, era mucha plata. Y bueno, me equivoqué en el alias, me faltó un punto. Se destinó el dinero erróneamente a una persona con el mismo apellido, que encima era un apellido raro”, confesó la mujer, en diálogo con Cadena 3.

La transferencia errónea de una cordobesa y un ejemplo de honestidad

Apenas se percató del pequeño error, que derivó en un gran problema, empezó a rastrear a la persona que recibió el dinero equivocadamente. A través de las redes sociales, encontró a Joel, un hombre radicado en la provincia de Mendoza.

“Le dije, ´mirá, me pasó esto. Yo sé que suena muy loco, pero soy real´, le di mis datos”, indicó. El mendocino dudó en primera instancia, pero Barrios le contó que si no recuperaba ese dinero su hijo no podría viajar.

Ante este escenario, Joel le respondió treinta minutos más tarde. “Me dijo que le pasara el alias, que me devolvía todo”, indicó la mujer, quien le ofreció una recompensa a su salvador.

“Me dijo ´no, no. Yo le devuelvo todo y usted después haga lo que corresponda´. Le dejé una recompensa de 100 mil pesos por ser buena persona”, concluyó la cordobesa que transfirió un millón de pesos por error.