Vía Córdoba / Techos

Un trabajador cayó desde cinco metros de altura en un shopping de Córdoba

El empleado sufrió politraumatismos y fue derivado al Sanatorio Mayo de la ciudad.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

18 de diciembre de 2025,

Un trabajador cayó desde cinco metros de altura en un shopping de Córdoba
El sujeto permanece internado en el Sanatorio Mayo de la ciudad de Córdoba. (José Gabriel Hernández / La Voz)

Un trabajador cayó desde cinco metros de altura en un shopping de Córdoba. El episodio ocurrió en la mañana de este jueves 18 de diciembre, a pocas horas del ocurrido en un gimnasio, y sacudió a parte de los empleados del centro comercial.

Un trabajador cayó desde cinco metros de altura en un shopping de Córdoba

La Policía confirmó que un joven de 22 años estaba limpiando los vidrios en el edificio donde funciona el Córdoba Shopping, barrio Villa Cabrera. Mientras realizaba la tarea, se precipitó al suelo en la calle José Antonio de Goyechea al 2800.

El trabajador limpiaba vidrios en el Córdoba Shopping.
El trabajador limpiaba vidrios en el Córdoba Shopping.

Un servicio de emergencias asistió al damnificado y le diagnosticó politraumatismos. Por lo tanto, los socorristas optaron por trasladarlo al Sanatorio Mayo para una mejor atención.

Temas Relacionados

MÁS DE Techos
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS