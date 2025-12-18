Un trabajador cayó desde cinco metros de altura en un shopping de Córdoba. El episodio ocurrió en la mañana de este jueves 18 de diciembre, a pocas horas del ocurrido en un gimnasio, y sacudió a parte de los empleados del centro comercial.

La Policía confirmó que un joven de 22 años estaba limpiando los vidrios en el edificio donde funciona el Córdoba Shopping, barrio Villa Cabrera. Mientras realizaba la tarea, se precipitó al suelo en la calle José Antonio de Goyechea al 2800.

Un servicio de emergencias asistió al damnificado y le diagnosticó politraumatismos. Por lo tanto, los socorristas optaron por trasladarlo al Sanatorio Mayo para una mejor atención.