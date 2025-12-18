Intentó rescatar a un gato y cayó desde un techo en Córdoba: el grave estado de salud

Vía Córdoba / Accidentes

El joven de 22 años se precipitó desde un gimnasio en barrio San Martín y, ahora, lucha por su vida.

Redacción Vía Córdoba

18 de diciembre de 2025,

El sujeto cayó en avenida Cornelio Saavedra al 100, barrio San Martín, ciudad de Córdoba.

Un joven de 22 años intentó rescatar a un gato y cayó desde un techo de un gimnasio en la ciudad de Córdoba. Sufrió un grave golpe que obligó a su traslado e internación en el Hospital de Urgencias.

El episodio ocurrió en la noche del miércoles 17 de diciembre sobre un establecimiento ubicado en la avenida Cornelio Saavedra al 100, barrio San Martín. habría subido al techo con la intención de salvar al felino, momento en el cual perdió el equilibrio y cayó al interior de la construcción.

Una patrulla de la Policía arribó al lugar y constató que la víctima estaba inconsciente. Ante este escenario, un servicio de emergencias médicas le diagnosticó traumatismo craneoencefálico severo y dispuso su traslado al nosocomio mencionado.

