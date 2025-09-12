Este sábado 13 de septiembre se conmemora el Día del Chocolate y es una excusa ideal para consumir algo de cacao en cualquiera de sus versiones. Ante un fin de semana con temperaturas agradables en la Capital, es oportuno recordar que un torneo culinario eligió el mejor helado de chocolate de una heladería de Córdoba.

Por qué se celebra el Día del Chocolate este 13 de septiembre

La celebración nació en 1995 cuando un grupo de europeos decidió rendirle homenaje al escritor británico Roald Dahl, quien escribió la historia de Charlie y la Fábrica de Chocolate. En paralelo, Estados Unidos mostró su apoyo a la iniciativa ya que el mismo 13 de septiembre nació Milton Hershey, quien fundó la empresa de chocolates Hershey.

Chocolate, uno de los alimentos que tiene su día.

Sin embargo, el alimento también cuenta con un segundo día en su honor. La Organización Internacional de Productores de Cacao estableció el 7 de julio ya que estima que en esa fecha, pero en 1550 el chocolate llegó a Europa por primera vez.

Un torneo culinario confirmó la heladería de Córdoba que hace el mejor helado de chocolate

En abril de este 2025, Circuito Gastronómico llevó adelante la primera edición del torneo que eligió los mejores helados de Córdoba. Siete concursantes, Di Pale, Verasens, Caseratto, Famiglia, La Merced, Barilatte y Freddo, compitieron en cuatro categorías diferentes: frutilla, chocolate, dulce de leche y original.

Frutilla, dulce de leche, chocolate y original fueron las cuatro categorías del primer torneo para elegir los mejores helados de Córdoba.

Finalmente, el jurado conformado por expertos gastronómicos, maestros heladeros, periodistas y figuras de la comunidad cordobesa eligió a Di Pale como la heladería de Córdoba con el mejor helado de chocolate.

Dónde está la heladería que hace el mejor helado de chocolate de Córdoba