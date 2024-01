Un saludo que ilusiona en Belgrano: Chino Zelarayán visitó el club y dejó un mensaje para los piratas

Lucas Manuel Zelarayán, más conocido como “el Chino”, visitó este jueves el predio de entrenamiento de Belgrano, Villa Esquiú para saludar al plantel y a sus conocidos en el club. Además, dejó un mensaje que ilusiona a todos los piratas.

“Acá el Chino. Quería mandarle un saludo a toda la gente y a los piratas. Estoy muy contento de haber venido otra vez acá”, dijo en primera instancia el mediocampista de 31 años que actualmente juega en el Al-Fateh SC de Arabia Saudita.

Zelarayán y Longo, exceso de calidad en Belgrano. Foto: Belgrano .

VIDEO: ZELARAYÁN DEJÓ UN MENSAJE QUE ILUSIONA EN BELGRANO

Luego, agradeció por la camiseta que le brindaron desde Belgrano, a los jugadores que lo recibieron mientras realizan la pretemporada y a la gente “por el cariño que demuestran cada vez que vengo a Córdoba”, aseveró.

Se mostró feliz por el estado del predio de entrenamiento de Belgrano e indicó que “cada vez está más lindo”. Finalmente, dejó una frase que tocó el corazón de los hinchas celestes: “Muchas gracias por todo y nos vemos pronto”.

El video fue compartido desde la cuenta oficial de Belgrano a través de las redes sociales y los usuarios dejaron cientos de comentarios pidiendo que el integrante de la Selección de Armenia no se vaya. “No digas nos vemos pronto que me rompes el corazón”, fue uno de los más repetidos.