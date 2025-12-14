Un municipal fue imputado por la muerte de un hombre en un basural de Córdoba

La Justicia de Córdoba imputó a un empleado del municipio de Oliva, en el interior de Córdoba, acusado de haber causado la muerte de un hombre que se encontraba en situación de calle durante tareas desarrolladas en el basural local.

El trágico suceso ocurrió hace seis meses, y la imputación se formalizó tras el análisis de las evidencias y los testimonios recolectados en la investigación. El hombre fue imputado por el delito de homicidio culposo agravado en la causa que investiga el fallecimiento de Deolindo Gómez, de 48 años.

Un municipal fue imputado por la muerte de un hombre en un basural

El cuerpo de la víctima fue hallado el 31 de mayo, entre montículos de desechos dentro del predio municipal. Según la acusación, Cuello habría atropellado y aplastado a Gómez mientras operaba una pala mecánica en ese sitio. La fiscalía considera que el hecho se habría producido por imprudencia o negligencia en la manipulación del equipo pesado. La investigación determinó que Gómez, quien no poseía vivienda, frecuentaba el vertedero municipal de Oliva. Luego de varios días sin noticias de su ubicación, se implementó un operativo de búsqueda que contó con la participación de Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía de Córdoba. Finalmente, sus restos fueron encontrados dentro del predio.

Deolindo Daniel Gómez fue encontrado muerto en el basural.

Durante los meses posteriores al descubrimiento, pericias efectuadas en el lugar, informes técnicos y declaraciones testimoniales se incorporaron al expediente. La reconstrucción provisoria del evento, junto con las condiciones en que fue encontrado el cuerpo y las actividades que se realizaban allí en el momento del hecho, resultaron fundamentales para el avance con la imputación. Desde el comienzo de la causa, la familia de Gómez reclamó una mayor celeridad en la investigación. Los hijos del fallecido denunciaron públicamente demoras e inconsistencias en el proceso, generando un sostenido pedido de justicia en la comunidad.

Con la imputación formal, la causa inicia ahora una nueva fase judicial. Cuello deberá presentarse a prestar declaración ante la jueza Mónica Biandrate. La fiscalía sopesará en los próximos días si posee elementos suficientes para elevar la causa a juicio. El foco de la pesquisa se centrará en determinar si la muerte de Gómez fue consecuencia de un error humano involuntario o de un descuido grave en el cumplimiento de las tareas dentro del predio de residuos.