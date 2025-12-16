Un jugador titular de Boca fue visto en una conocida hamburguesería de Córdoba

Boca finalizó la temporada con la eliminación en la semifinal del Torneo Clausura 2025 ante Racing y el plantel se encuentra de licencia hasta el inicio de la pretemporada. En este contexto, un jugador titular del equipo fue visto en una conocida hamburguesería de Córdoba.

Mientras los ojos están puestos en el viaje de Leandro Paredes a Roma, último equipo que defendió antes de su regreso a la Argentina, Malcom Braida regresó a su provincia natal.

El lateral oriundo de Colonia Caroya que visitó los colores de Instituto se tomó una fotografía en una de las sucursales de Frich ‘n fries. Precisamente, en la sucursal que está ubicada sobre la esquina de Paseo Del huerto y Gregorio Carreras, en Jesús María.