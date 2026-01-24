Un detenido por el choque de motocicleta que terminó con una adolescente internada en Córdoba

Una adolescente de 13 años chocó una motocicleta en la provincia de Córdoba y permanece internada en el Hospital de Niños por su grave estado. Horas más tarde, la Policía informó que una persona se presentó como el responsable del caso que terminó con la menor herida de gravedad.

Una adolescente internada por un choque de motocicleta en Córdoba

El siniestro ocurrió en el transcurso de la mañana de este sábado 24 de enero en las calles José Portis y Potrerillo de la localidad de Villa Rumipal. Por causas que se intentan establecer, el rodado impactó contra un poste.

La adolescente impactó contra un poste en Villa Rumipal.

Inmediatamente, fue trasladada con lesiones de distinta gravedad hacía el Hospital Regional Eva Perón. A raíz de su delicado cuadro, fue derivada al nosocomio de la Capital.

Detuvieron a un joven por la adolescente internada tras un choque de motocicleta en Córdoba

En primera instancia, las autoridades habían informado que la menor conducía la motocicleta. Sin embargo, pasaron las horas y notificaron la detención de un joven de 19 años en la localidad de Embalse.

El sujeto se presentó alrededor de las 17, de forma voluntaria, en la comisaría local. “Está acusado de lesiones culposas agravadas en el marco de una prueba ilegal de velocidad o destreza”, contextualizaron. Ahora, la Fiscalía de Instrucción de Río Tercero, a cargo del fiscal Alejandro Carballo, intenta determinar las responsabilidades del caso.