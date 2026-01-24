Vía Córdoba / Accidentes

Le amputaron un pie a una adolescente que intentó cruzar un vagón de tren en Córdoba

Los detalles del dramático accidente que se vivió en Arroyo Cabral este fin de semana.

Redacción Vía Córdoba
24 de enero de 2026,

La menor de edad fue trasladada al Hospital Pasteur de Villa María. (La Voz)

Una adolescente de 16 años sufrió una herida gravísima que derivó en la amputación de su pie derecho. Según informó la Policía de la provincia de Córdoba, ella intentó cruzar un vagón de tren que estaba en marcha.

El hecho ocurrió aproximadamente a las 9 de este sábado 24 de enero en la localidad de Arroyo Cabral, a 167 kilómetros de la Capital. La niña circulaba por el sector y quiso pasar entre los vagones del transporte.

La menor de edad sufrió la amputación de su pie derecho en Arroyo Cabral.
En ese preciso instante, la formación inició su marcha, provocando que la menor saliera lesionada. Ante la situación, se dio aviso inmediato a las autoridades, un servicio de emergencias llegó, le brindó los primeros auxilios y llevó de urgencia al Hospital Pasteur de Villa María, donde quedó internada para recibir la asistencia médica.

