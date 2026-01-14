Cómo es el celular gamer que explotó y dejó gravemente herido a un joven en Córdoba

Un grave accidente doméstico en el barrio Juniors de la ciudad de Córdoba puso bajo la lupa la seguridad de los dispositivos móviles de alto rendimiento. El hecho ocurrió el viernes 3 de enero, cuando Benjamín, un nadador federado de 16 años, sufrió quemaduras en el 60 por ciento de su cuerpo tras la explosión de su teléfono mientras se cargaba en el patio de su casa.

Cómo es el celular gamer que explotó en Córdoba

El smartphone protagonista del siniestro es un Nubia Neo 2 5G, un modelo diseñado específicamente para el segmento gaming que la familia había adquirido apenas siete meses antes del incidente. Este equipo se destaca en el mercado por su estética robusta y funciones avanzadas para jugadores, como gatillos laterales táctiles y el sistema Game Space 2.0 para optimizar el rendimiento.

Cómo es el celular que le provocó graves heridas a un adolescente.

Desde el punto de vista técnico, el dispositivo cuenta con un sistema de disipación multicapa que utiliza materiales térmicos superconductores para cubrir componentes críticos y mejorar la eficiencia del calor. Además, posee una batería de 6000 mAh con tecnología de carga rápida de 33 W y un motor de ahorro de energía mediante inteligencia artificial. Según las especificaciones de la marca, el modelo incluye funciones de carga directa pensadas para reducir la generación de temperatura durante su uso.

La explosión dejó gravemente herido a un adolescente

La explosión de la batería ocurrió mientras el joven realizaba tareas de limpieza. El estallido generó una chispa que alcanzó un bidón de tiner ubicado en una mesa de trabajo, provocando un fogonazo inmediato. Benjamín quedó atrapado por las llamas y, al intentar escapar, sufrió lesiones profundas en la cara y el pecho.

Actualmente, se encuentra internado en el Hospital Córdoba, bajo el cuidado unificado de especialistas de dicha institución y del Instituto del Quemado. Tras cuatro intervenciones quirúrgicas y procedimientos de raspaje para eliminar tejido muerto, los médicos confirmaron que la afectación cutánea es del 60 por ciento.

A pesar de la gravedad del cuadro, el informe médico es alentador: sus vías respiratorias y órganos vitales, como el corazón y los riñones, funcionan correctamente. En los últimos días, comenzó a recuperar movilidad en sus extremidades y ya realiza ejercicios de rehabilitación.

La comunidad educativa y los vecinos de barrio Juniors organizaron una red de solidaridad para reparar los daños materiales en la vivienda y asistir a la familia. Se estima que la recuperación total de Benjamín demandará al menos cuatro meses de tratamiento.