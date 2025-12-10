Un clásico: Pimpinela regresará a Córdoba con su nuevo show “Noticias del Amor”

El aclamado dúo Pimpinela está listo para su esperado regreso a Córdoba, luego de un año 2025 que consolidó su vigencia a nivel internacional. El show elegido para esta visita es su nueva creación, titulada “Noticias del Amor”. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán subirán al escenario del Quality Arena el 17 de abril de 2026 para ofrecer una experiencia escénica única.

Este espectáculo no solo celebra la trayectoria musical del conjunto, sino que además propone una forma novedosa de interactuar con el público, combinando géneros como la música, el humor y la emoción.

Pimpinela regresará a Córdoba con su nuevo show

La estructura central del concierto será original y teatral. Los artistas se transformarán en conductores de un noticiero muy especial, brindando reportajes y comentarios. Desde este set, harán un repaso por los temas que los hicieron populares, analizando cómo han mutado el romance y los lazos de pareja durante las diferentes décadas.

Esta puesta en escena combinará el sello distintivo del grupo con una dinámica visual moderna y una narrativa contemporánea. La presentación garantizará una alta sensibilidad, combinada con el humor característico que la dupla utiliza para abordar temas complejos del corazón. Este formato especial permitirá a la audiencia reflexionar sobre los cambios en la vida amorosa a través del tiempo.

Cuánto cuestan las entradas para ver a Pimpinela en Córdoba

A partir de este 10 de diciembre, se pueden conseguir las entradas a través de la web de Quality Espacio. Estos son los precios:

Sector rojo : 150.000 pesos + 22.500 pesos de cargos por servicios

Naranja : 135.000 + 20.250 pesos

Amarillo : 125.000 + 18.750 pesos

Verde : 115.000 + 17.250 pesos

Celeste : 95.000 + 14.250 pesos

Azul : 80.000 + 12.000 pesos

Gris: 70.000 + 10.500 pesos

En el sitio, se ofrece una financiación de cuatro cuotas sin interés con Cordobesa y tres cuotas sin interés con Naranja X.