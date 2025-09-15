Un amor: el video de Cuti Romero con su hija que se volvió viral en redes sociales

Cristian “Cuti” Romero volvió a ser el foco de atención, aunque esta vez no por su desempeño deportivo. El futbolista publicó un video en sus redes sociales, donde muestra un tierno momento con su hija Lucy, quien pronto cumplirá su primer año.

Video: Cuti Romero compartió un tierno momento con su hija

La pequeña Lucy aparece en el regazo de su padre, quien le prodiga caricias y sonríe, emocionado por la cercanía de su hija. Este instante fue filmado por su esposa, Karen Cavaller, quien logró plasmar la dulzura del vínculo entre padre e hija.