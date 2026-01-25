Tragedia en Córdoba: un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica

Un trágico episodio ocurrió este fin de semana en la zona norte de la ciudad de Córdoba. Un hombre mayor de edad perdió la vida de forma instantánea luego de sufrir una descarga eléctrica mientras realizaba una conexión. Las autoridades investigan el caso.

Un hombre falleció tras recibir una descarga eléctrica en Córdoba

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada sobre la calle Molino Viejo al 8000, en el corazón de barrio Alto Hermoso. De acuerdo con la información suministrada por fuentes de la Policía de Córdoba, la víctima se encontraba manipulando la bajada de corriente de un pilar de luz al momento de recibir la descarga.

La justicia cordobesa inició una investigación para determinar las circunstancias exactas bajo las cuales se produjo el accidente. El caso permanece bajo análisis para verificar si el pilar contaba con las medidas de seguridad reglamentarias o si existía alguna falla técnica preexistente en la red de la zona.