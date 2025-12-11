Una vez más La Voz destacó a lo más granado del deporte de Córdoba, con los Premios Estímulo, que galardonaron a 20 jóvenes y al Deportista del Año. Además, hubo un reconocimiento para canal ShowSport por sus 30 años reflejando en su pantalla todas las disciplinas.

El reconocimiento fue entregado en el auditorio de La Voz a Luis Schenone y José Aiassa, autoridades de Showsport y la señal hermana, Canal C, que en este 2025 celebró su 20° aniversario.

SE REALIZARON LOS PREMIOS ESTÍMULOS 🏅



📺 Lo viviste por la pantalla de Canal Showsport, que recibió una mención especial por sus 30 años.



📌Clickeá en el enlace para conocer los premiados.https://t.co/MoOKi6o9hV — Canal Showsport (@ShowsportCanal) December 12, 2025

Ambos canales festejaron en noviembre pasado por su vigencia, en una celebración que reunió a figuras del ámbito deportivo y la política, encabezados por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

Premios Estímulo en La Voz, con plaqueta para canal Showsport pro sus 30 años.

PREMIOS PARA CLUBES E INSTITUCIONES

En la noche de los Estímulo fueron destacados Talleres, por la obtención de la Supercopa Internacional en marzo pasado, frente a River. Y Estudiantes de Río Cuarto, que ascendió a Liga Profesional por primera vez en su historia.

Entrega de los Premios Estímulo a los deportistas destacados del año en el Auditorio de La Voz (Foto Javier Ferreyra)

También para Argentino Monte Maíz, por el centenario de su fundación; para Belgrano por sus 120 años y el Córdoba Lawn Tenis, en sus 110 años de historia. En tanto, por las notables refacciones en sus instalaciones en La Agustina, Instituto también fue reconocido.