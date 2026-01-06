Tensión en Córdoba: murió un preso apuñalado tras denunciar que era amenazado

La seguridad en el sistema penitenciario de Córdoba vuelve a estar en el centro del debate tras la muerte de Marcos Alarcón, un joven de 25 años que fue asesinado en el penal MD1 de Bouwer. El hecho ocurrió el pasado lunes 29 de diciembre, cuando el interno sufrió una herida de arma blanca en el tórax durante un ataque dentro del establecimiento.

Alarcón cumplía una condena de tres años por una causa de violencia familiar y se encontraba en la etapa final de su sentencia. Según informaron fuentes vinculadas al caso, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Urgencias, donde los médicos confirmaron que la puñalada en el corazón le causó la muerte.

Un preso murió apuñalado en Bouwer

El aspecto más crítico del caso radica en las horas previas al ataque. Según el relato de su familia, el día anterior al asesinato, Alarcón había solicitado formalmente un cambio de pabellón. El joven manifestó que estaba siendo víctima de hostigamiento y amenazas constantes por parte de otros internos, pero su pedido de resguardo no habría sido atendido por las autoridades penitenciarias.

La falta de medidas preventivas ante una situación de riesgo denunciada por el propio interno es el eje del reclamo de sus allegados, quienes sostienen que la tragedia podría haberse evitado si se hubieran activado los protocolos de seguridad correspondientes.

La familia de la víctima también indicó que no recibió ninguna notificación oficial por parte del Gobierno provincial o del servicio penitenciario. “Queremos pedir justicia por Marcos Alarcón; que las autoridades den la cara”, expresó Lisa, tía del joven, quien señaló que hasta el 5 de enero ninguna autoridad se había comunicado con ellos. De hecho, los familiares se enteraron del episodio de manera extraoficial a través del llamado de otro interno, lo que los obligó a recorrer distintos centros de salud por su cuenta hasta hallar el cuerpo en el Hospital de Urgencias.