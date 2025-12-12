Talleres: la felicidad de Andrés Fassi por el ingreso de su hija al Salón de la Fama

Andrés Fassi, presidente de Talleres, exteriorizó su felicidad por el logro de su hija María, destacada golfista. Es que la Women’s Golf Coaches Association (WGCA) anunció su incorporación al Salón de la Fama.

Con una carrera universitaria brillante, María Fassi marcó un antes y un después en la NCAA con triunfos, récords y distinciones internacionales que la consagran entre las mejores del mundo amateur.

María Fassi, hija de Andrés Fassi.

La WGCA la distingió con su máximo honor: ingresar al Salón de la Fama de las Jugadoras, un hito reservado solo para quienes dejan una huella imborrable en el golf universitario.

María Fassi y la sorpresa para el presidente de Talleres (Instagram)

LA BRILLANTE CARRERA DE MARÍA FASSI

María Fassi causó impacto inmediato desde su llegada a la Universidad de Arkansas, donde representó a los Razorbacks. En 2019 alcanzó el puesto número 2 del Ranking Mundial Amateur, la mejor ubicación conseguida por una jugadora latinoamericana en la historia.

María Fassi, detacada jugadora de golf.

Ese mismo año se consagró Campeona Nacional Individual NCAA, Campeona Individual de la SEC y recibió los premios más importantes del circuito universitario: el ANNIKA Award (por segunda vez consecutiva), el reconocimiento a Jugadora del Año PING WGCA, Atleta Femenina del Año SEC y múltiples selecciones a los equipos All-American y All-SEC.

LA TRAYECTORIA A NIVEL INTERNACIONAL

María Fassi representó a México en cuatro ediciones del U.S. Women’s Open (2016–2019) y compitió en torneos globales como el World Amateur Team Championship, los Juegos Olímpicos de la Juventud y el Spirit International, donde fue campeona en 2015.

Su trayectoria previa ya mostraba un talento excepcional: tres veces campeona del Abierto Nacional Amateur de México, “Mejor Amateur Mexicana” según la Federación Mexicana de Golf, y múltiples participaciones en torneos junior de la USGA.