El 2025 de Talleres viene en tobogán, y entre lo poco rescatable puede contarse la aparición de Santiago Fernández, el defensor convocado por el Sub-20 nacional, y que tiene pie y medio en el Mundial que se diputará en Chile.

De hecho, Fernández viajó para entrenar con el equipo dirigido por Diego Placente, y además fue elegido para ser sparring de la Selección mayor capitaneada por Lionel Messi.

Santiago Fernández ya trabaja en Ezeiza bajo la atenta mirada de Placente (Foto: Prensa AFA).

El viernes, horas después de la mágica despedida de Lio en partidos oficiales en el país con el 3-0 sobre Venezuela, la Scalonetta entrenó y Fernández formó parte de la práctica con varios de los campeones del mundo, que no habían tenido tantos minutos en cancha.

Y le reiteraron la invitación para el sábado, ya con el plantel a pleno en los preparativos para el cierre de Eliminatorias, este martes las 20 frente a Ecuador en Guayaquil.

Santiago Fernández

“Agradecido por esta hermosa oportunidad”, publicó el zaguero de Talleres en su cuenta en Instagram, citado a la selección juvenil junto al arquero Santino Barbi.

TALLERES LO CUENTA PARA LA VISITA A TIGRE

Cuando el plantel de Talleres retome los entrenamientos de este martes, Santiago Fernández se reinsertará al trabajo, con el foco puesto en la visita a Tigre este domingo a las 20 por la fecha ocho del Clausura.

Santiago Fernández.

El marcador central, de 20 años y nacido en Río Cuarto, casi con seguridad será convocado para el Mundial. Por lo que se perderá al menos dos partidos en la recta final de Talleres en la pelea por la permanencia: contra Samiento y Belgrano en el Kempes.