Talleres confirmó la venta de entradas para no socios ante Newell’s: qué ubicaciones quedan

Talleres confirmó este jueves 22 de enero que están a la venta entradas para aquellas personas que no sean socias. De este modo, quiere un Mario Alberto Kempes repleto para el partido con Newell’s Old Boys de Rosario en el inicio del Torneo Apertura 2026.

Qué ubicaciones quedan para el partido entre Talleres y Newell’s

Los fanáticos y fanáticas del Matador podrán comprar entradas para la Platea Gasparini o la Platea Ardiles. Para realizar la operación, deberán ingresar a Boletería Vip, completar la información solicitada, iniciar sesión y ordenar la compra.

Talleres vuelve al Kempes este viernes 23 de enero. (Nicolás Bravo / La Voz)

Talleres recibe a Newell’s a las 22.15 de este viernes 23 de enero por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026. Posteriormente, visitará el martes 27 de enero a Vélez, que enfrenta este jueves 22 por la noche a Instituto en Alta Córdoba.