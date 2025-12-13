Sustentable y con hospedaje en la naturaleza: cómo es la mejor bodega de Córdoba

La provincia es uno de los destinos más elegidos por turistas albicelestes e internacionales durante todo el año por su amplia oferta. Dentro de los establecimientos hoteleros, recientemente, uno recibió el premio a la mejor bodega de Córdoba, que es sustentable y ofrece hospedaje en medio de la naturaleza.

Se trata de Aráoz de La Madrid, que recibió la medalla de oro en la primera edición de Los Premios Bitácora Córdoba 2025. Mensajero Producciones promovió el evento que destacó el trabajo de la industria turística a nivel nacional y provincial.

Bodega Aráoz de la Madrid.

Cómo es Aráoz de la Madrid, la mejor bodega de Córdoba

El proyecto comenzó en 2011, con la plantación de los primeros viñedos. Luego, continuó el bodegón que ubicó a Aráoz de la Madrid dentro de Los Caminos del Vino de la provincia de Córdoba. El lugar se completó con un hospedaje que permite que, los visitantes, puedan extender su estadía y experiencia.

El lugar ofrece una hospedarse en medio de una bodega, en Traslasierra.

Se trata de un parque de 13 hectáreas que respeta el Monte Nativo. Dentro, hay canteros de herbáceas, cuarteles de vid junto a más de 20 estanques con nenúfares y lotos. Esculturas al aire libre y una colección de conforman la fusión de arte local y paisajismo.

“Claramente existe una combinación equilibrada entre el paisaje, la gastronomía y el arte”, describieron en el portal de Córdoba Turismo. Además, aseguraron que se trata de “una propuesta turística diferente a las convencionales”.

El lugar produce y ofrece bebidas 100 por ciento elaboradas en Traslasierra; permite acceder a sus instalaciones vitivinícolas a través de un recorrido guiado; y suma la posibilidad de alojarse en sus cabañas para extender la estadía.

Qué ofrece el hospedaje de la mejor bodega de Córdoba

Un arroyo que posee un caudal mediano a bajo.

Desayunos deliciosos, variados y con productos locales. Dulces hechos en la finca, granola casera, panificados caseros-budines, panes integrales orgánicos, quesos de caba y vaca, al igual que los yogures y huevos en distintas versiones.

Senderos para recorrer, la finca

Paisajismo: más de 30.000 plantas ornamentales, 7.000 cactus y 25 estanques con nenúfares y lotos.

Cochera semi-cubierta.

Pileta.

Arte en el parque, esculturas al aire libre, habitaciones y espacios de uso común.

Bodega y viñedos.

Amenities artesanales.

Cuáles son las habitaciones de Aráoz de La Madrid en Córdoba

La Hostería (estándar): habitación doble de 28 m2 ubicada en la casa original de los fundadores.

Las Caballerizas (estándar) : habitación de 26 m2 con su puerta al estilo caballeriza, dispone de un jardín con mesa y sillas al aire libre.

El Talita (premium) : habitación de 30 m2 dispone de dos galerías privadas : norte, desde allí podrá escuchar el arroyo los días que se encuentra caudaloso y la galería sur con vista al jardín y al atardecer

El Molle (premium) : habitación de 40m2, dispone de dos galerías privadas, Norte de 15 m2 con vista a los viñedos Malbec y Cerro ‘El Lindero’ y Sur de 20 m2 con vista al jardín y Antiguo Molle de 200 años.

Cabaña Rancho del Susurro: cabaña familiar de 60m2, ubicada a 300 metros de desayunador y pileta, dispone de comedor y cocina integrados y gran habitación compartida con cama matrimonial y somier individual, pudiendo agregar dos camas adicionales ( hasta cinco personas). Posee una galería privada con parrilla, y hermosa vista a la bodega, viñedos y estanques.

Dónde está y cómo llegar a Aráoz de La Madrid

Ubicado a 185 kilómetros de la ciudad de Córdoba, y emplazado en la localidad de San Javier, Aráoz de la Madrid es un destino obligado para los amantes del vino. Para llegar desde la capital, hay que emprender un viaje de casi tres horas por la ruta provincial 34.