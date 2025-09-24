El mejor hotel de Latinoamérica está en Córdoba: cuáles es y dónde queda

Una joyita histórica, ubicada en el centro de la ciudad de Córdoba, fue galardonada por su lujoso spa. El circuito de relajación fue reconocido como el mejor de América Latina por los World Luxury Awards. Además, fue elegido como uno de los mejores hoteles del mundo por Condé Nast Traveller (2010), The Guardian y Wallpaper lo recomendaron, y está incluido en la Guía Michelin.

Se trata de Azur Hotel & Spa, un hotel escondido en la Capital. La edificación respeta la esencia de un edificio de 1915, que es parte del patrimonio histórico de la ciudad. Los espacios combinan lo antiguo y lo moderno con amplios espacios para disfrutar al aire libre.

EL MEJOR HOTEL DE LATINOAMÉRICA EN CÓRDOBA

Tras cuatro años de trabajo y puesta en valor, Azur Hotel (San Jerónimo 243) lanzó un producto que puso a Córdoba a la vanguardia mundial. Su propuesta, Baños de Azur, consiste en un lujo subterráneo, escondido en el hotel. Es un spa inspirado en las antiguas civilizaciones y en la arquitectura jesuita.

Cómo es el lujoso spa de Azur Hotel.

Por representar una especie de templo dedicado a la relajación, World Luxury Awards lo reconoció como el mejor spa de América Latina. Entre los servicios que brinda, se encuentran distintos tipos de masajes, pulidos y nutrición corporal.

En su exclusivo spa, se puede disfrutar de distintos tratamientos.

Un detalle relevante es que no es necesario hospedarse para vivir la experiencia de los Baños de Azur. Asimismo, también se puede reservar para disfrutar la gastronomía de su exclusivo restaurante. Para mayor información y reservas, se puede ingresar en www.azurrealhotel.com.