Vía Córdoba / Gripe

El infectólogo explicó la importancia de la fecha y enumeró acciones claves para prevenir contagios.

Redacción Vía Córdoba
21 de enero de 2026,

Súper gripe H3N2: el cordobés Hugo Pizzi precisó cuándo vacunarse para evitar cuadros graves
Hugo Pizzi explicó cuál es la mejor fecha para vacunarse ante la súper gripe.

La primera muerte en Argentina producto de la influenza A (H3N2) subclado K, conocida como la “súper gripe, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y la población. Ante este escenario, el infectólogo cordobés Hugo Pizzi precisó cuándo vacunarse para evitar cuadros graves.

Súper gripe H3N2: cuándo vacunarse y quiénes deben hacerlo, según Hugo Pizzi

La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo”, explicó el profesional, en diálogo con La Nación. En paralelo, aclaró no esperar abril, mayo “ni los primeros fríos” ya que “esa es la clave para no tener cuadros graves y tener un 60 a 65 por ciento de protección”.

Posteriormente, recalcó que la vacunación es para toda la población, pero focalizó en las personas que integran grupos de mayor riesgo:

  • Personas mayores de 65 años.
  • Niños pequeños.
  • Pacientes con enfermedades crónicas, como cardíacos, hipertensos o diabéticos.
  • Personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las recomendaciones del cordobés Hugo Pizzi para evitar la súper gripe H3N2

  • Lavado frecuente de manos.
  • Toser o estornudar en el pliegue del codo.
  • Usar barbijo en espacios cerrados o con poca ventilación. 
  • “Si cumplimos con estas pautas, vamos a tener un pasar bueno y sin grandes contratiempos”, concluyó.

