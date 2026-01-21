Súper gripe H3N2: el cordobés Hugo Pizzi precisó cuándo vacunarse para evitar cuadros graves

La primera muerte en Argentina producto de la influenza A (H3N2) subclado K, conocida como la “súper gripe”, encendió las alarmas de las autoridades sanitarias y la población. Ante este escenario, el infectólogo cordobés Hugo Pizzi precisó cuándo vacunarse para evitar cuadros graves.

Súper gripe H3N2: cuándo vacunarse y quiénes deben hacerlo, según Hugo Pizzi

“La vacunación debería realizarse a fines de febrero o marzo”, explicó el profesional, en diálogo con La Nación. En paralelo, aclaró no esperar abril, mayo “ni los primeros fríos” ya que “esa es la clave para no tener cuadros graves y tener un 60 a 65 por ciento de protección”.

Posteriormente, recalcó que la vacunación es para toda la población, pero focalizó en las personas que integran grupos de mayor riesgo:

Personas mayores de 65 años.

Niños pequeños.

Pacientes con enfermedades crónicas , como cardíacos, hipertensos o diabéticos.

Personas con sistemas inmunológicos comprometidos.

Las recomendaciones del cordobés Hugo Pizzi para evitar la súper gripe H3N2