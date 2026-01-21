Súper gripe H3N2 en Argentina: cómo se contagia, cuáles son sus síntomas y el primer fallecido

La influenza A(H3N2) subclado K, conocida como la “súper gripe”, está circulando en varias provincias de Argentina y ha generado alerta sanitaria. Según el Boletín Epidemiológico Nacional, en la última semana se confirmaron 28 casos en 14 provincias, un aumento del 154,5% respecto a la semana anterior.

Entre los casos registrados, 13 pacientes debieron ser hospitalizados, y se confirmó la primera muerte, un hombre de 74 años en Mendoza. La directora del Hospital Carrillo, Beatriz Montenegro, indicó que las patologías previas del paciente fueron determinantes en el desenlace.

Cómo se contagia la “Super Gripe” H3N2

El subclado K del H3N2 tiene una mutación en la proteína hemaglutinina, lo que aumenta su capacidad de contagio en un 56% respecto a temporadas anteriores. El virus se transmite principalmente por:

Gotículas respiratorias al toser, estornudar o hablar cerca de otras personas.

Contacto con superficies contaminadas , y luego tocarse la cara, nariz u ojos.

Espacios cerrados y concurridos, donde la ventilación es limitada.

Gripe A (H3N2)

Síntomas de la “Super Gripe” H3N2

La H3N2 suele provocar síntomas respiratorios de inicio brusco, que incluyen:

Fiebre alta y escalofríos

Malestar general y cansancio intenso

Dolor muscular, articular y de cabeza

Tos seca y dolor de garganta

Congestión nasal, estornudos y secreción nasal

En algunos casos, la tos puede intensificarse con los días y el malestar general puede durar varios días. Reconocer los síntomas a tiempo ayuda a evitar complicaciones y detener la propagación.

Vacunación por circulación de la nueva cepa de gripe H3N2 en el Hospital San Roque Viejo, Córdoba. (Ramiro Pereyra / La Voz)

Prevención recomendada

Los especialistas recomiendan:

Vacunarse contra la gripe cada temporada, especialmente adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas.

Lavarse las manos con frecuencia y usar alcohol en gel.

Evitar contacto cercano con personas enfermas.

Mantener ventilados los espacios cerrados y cubrirse al toser o estornudar.

El contexto de hospitalizaciones y la primera muerte registrada en Argentina subrayan la importancia de la prevención, sobre todo para los grupos más vulnerables. Conocer cómo se contagia la H3N2 y sus síntomas es clave para protegerse y proteger a los demás.