Alerta en Córdoba: investigan un posible caso de gripe H3N2 de la variante K

Las autoridades sanitarias de Córdoba se encuentran en alerta ante un posible primer caso de gripe A (H3N2) de la variante K en la provincia. El paciente, un hombre de 87 años que estuvo internado en el Hospital Rawson con buena evolución, habría contraído el virus tras tener contacto con una persona proveniente de Europa. Actualmente, las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional Anlis Malbrán en Buenos Aires para su confirmación definitiva.

¿Por qué genera preocupación la variante K en Córdoba?

Esta cepa del virus influenza mostró una circulación anticipada en el Hemisferio Norte, provocando un aumento significativo en las hospitalizaciones. Según explicó Pablo Bonvehí, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi), el incremento de casos no se debe necesariamente a una mayor agresividad intrínseca del virus, sino a la baja memoria inmunológica de la población frente a esta nueva mutación.

Primera reunión del comité de expertos por la gripe H2N3 en el Ministerio de Salud de Córdoba. (Prensa Ministerio)

Al ser una cepa distinta a la que circulaba anteriormente, el organismo no cuenta con las defensas necesarias para contrarrestarla de forma eficaz, lo que puede elevar la vulnerabilidad de los pacientes.

Hasta la fecha, Argentina ya registra seis casos confirmados de esta variante: dos en la provincia de Buenos Aires, dos en Santa Cruz y dos en Neuquén. Los especialistas advierten que existe la posibilidad de que el brote de influenza se adelante este año en el Hemisferio Sur, replicando lo sucedido en el norte, donde la temporada comenzó en septiembre.

Vacunación y prevención para viajeros

Ante la circulación de la variante K, la Sadi emitió recomendaciones específicas para quienes se desplacen a zonas de alta circulación viral, como el continente europeo. Se sugiere que estas personas reciban la vacuna antigripal al menos entre una semana y diez días antes de emprender el viaje.

Respecto a la efectividad de las dosis disponibles, Bonvehí señaló que, aunque no ofrecen una protección total contra el subclase K, los análisis filogenéticos demuestran que generan una cobertura razonable y son fundamentales para reducir riesgos en grupos vulnerables.

Se estima que la nueva fórmula de la vacuna recomendada por la OMS podría estar disponible en el país hacia el mes de marzo, dependiendo de los procesos de fabricación y trámites administrativos. A pesar del seguimiento epidemiológico, los expertos llevan tranquilidad a la población: el escenario actual no es comparable con la pandemia de 2009 ni con el Sars-Cov-2, ya que el virus no presenta cambios genéticos lo suficientemente radicales como para desencadenar una crisis sanitaria de esa magnitud.