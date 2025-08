Hay un famoso dicho que reza que “segundas partes no son buenas”. En Instituto, quien soñó en contradecir esa frase fue Silvio Romero quien regresó al club pero no pudo coronar con mejores actuaciones en la Liga Profesional.

El Chino, quien tiene 37 años, regresó a La Gloria a principios de 2024, no pudo hacerse un lugar en el equipo y quedó afuera de la consideración del cuerpo técnico encabezado por Daniel Oldrá.

El Chino Romero y su desvinculación de Instituto

En declaraciones a Cadena 3, Romero afirmó: “No pertenezco más al club. Ya llegamos a un arreglo. Obviamente no hubo problema en cuanto a lo contractual, así que estoy desvinculado”. El atacante tenía contrato hasta diciembre de 2025.

Sobre la posibilidad de dejar de jugar, el delantero aseguró: ”Estamos analizando las propuestas que hay, dando vueltas sobre la mesa. La idea es seguir jugando, yo me siento con ganas para seguir. Tuve algunas propuestas de Primera Nacional, pero las descarté. Estoy analizando todo sin volverme loco”.

También habló sobre su rendimiento y su relación con Diego Dabove, Pedro Troglio y Daniel Oldrá, los entrenadores que pasaron por el club.

“Por ahí Cavagliatto y Bessone estaban convencidos con mi vuelta pero el entrenador no, y ellos son los que toman decisiones de quién juega y quién no. Oldrá fue el único entrenador que me fue de frente, le deseo lo mejor”, confesó Romero. Y enseguida agregó: “El principal responsable de jugar o no jugar es el jugador, eso lo tengo claro”.

Y cerró diciendo: “El cambio en el club es sustancial. Me pone muy contento la reelección de Cavagliatto, sé lo que quiere el club y lo que se fastidia cuando las cosas no salen”.