Sergio Massa en Córdoba: el candidato le pidió disculpas a un periodista cordobés

“Digamos... Es muy fácil hablar y agarrar un micrófono, y hacer preguntas haciéndose el picante”, recriminó Sergio Massa a Néstor Ghino, periodista cordobés de El Doce, en su última visita a la provincia de Córdoba el 3 de agosto cuando le preguntaron por el valor del dólar blue. Este martes, el candidato a presidente le pidió disculpas al comunicador por la respuesta brindada en aquel momento.

Massa consideró que el diálogo “tuvo más repercusión después que en el momento” y se justificó aludiendo a que transitó “un día complicado” en la provincia. Sin embargo, analizó sus declaraciones y sentenció: “Me pareció un intercambio en el que en todo caso pude no estar bien, si el periodista se sintió ofendido mis disculpas”.

El día que Massa cruzó al periodista Néstor Ghino. Foto: El Doce

Posteriormente, recordó: “La verdad que en 30 años no hice una sola querella a periodistas por sus opiniones y miren que han dicho cosas feas de mí, de mi mujer, de mi familia, muchas con mentiras”. Además, manifestó tener un “enorme respeto por el trabajo” de los medios de comunicación ya que son “el poder que controla a los poderes”.

QUÉ DIJO NÉSTOR GHINO TRAS LAS DISCULPAS DE SERGIO MASSA

Por su parte, Ghino reflexionó sobre lo ocurrido. En primera instancia, agradeció las disculpas aunque reconoció que le hubiera gustado que el encuentro hubiese sido “personalmente” en el acto que el candidato realizó en General Paz Juniors en lunes por la noche. Luego, comparó lo suyo como algo “pequeño” en comparación con problemáticas actuales.

Néstor Ghino (Instagram).

“Lo mío es tan pequeño, a mí me gustaría que si llega a ser presidente haga una buena gestión y con eso me doy por satisfecho. En todo caso, ahí voy a ser quien viaje personalmente a decirle que le acepto las disculpas y gracias por la buena gestión que hizo”, manifestó en tono irónico el comunicador. Aseveró que la cuestión es un “episodio terminado” y cerró: “Los periodistas hacemos lo que sabemos hacer: preguntar. Y fue una pregunta sobre su gestión, no sobre la vida privada. Nunca fui irrespetuoso con él”.