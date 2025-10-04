Vía Córdoba / Inseguridad

Secuestraron una fortuna tras un operativo en el interior de la provincia de Córdoba

El operativo terminó con el sorprendente descubrimiento y la aprehensión de un hombre de 67 años.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

4 de octubre de 2025,

Secuestraron una fortuna tras un operativo en el interior de la provincia de Córdoba
La Policía secuestro una fortuna tras un operativo en Villa María, provincia de Córdoba. (La Voz/Ilustrativa)

Los uniformados de la Policía secuestraron una fortuna de dinero tras un operativo en el interior de la provincia de Córdoba. Los allanamientos fueron parte de una investigación que terminó con la detención de un hombre, que es indagado por el delito de encubrimiento.

Secuestraron una fortuna tras un operativo en Córdoba

Los efectivos realizaron una serie de allanamientos en los barrios de Mariano Moreno y Palermo. Durante los procedimientos, encontraron 10 millones de pesos, más de 400 dólares, cheques y dispositivos electrónicos, entre otros elementos de interés para la causa.

Parte del dinero secuestrado tras los allanamientos en los barrios de Mariano Moreno y Palermo de Villa María.
Parte del dinero secuestrado tras los allanamientos en los barrios de Mariano Moreno y Palermo de Villa María.

En paralelo, confirmaron la aprehensión del sujeto de 67 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, investiga el caso.

Temas Relacionados

MÁS DE Inseguridad
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS