Secuestraron una fortuna tras un operativo en el interior de la provincia de Córdoba

Los uniformados de la Policía secuestraron una fortuna de dinero tras un operativo en el interior de la provincia de Córdoba. Los allanamientos fueron parte de una investigación que terminó con la detención de un hombre, que es indagado por el delito de encubrimiento.

Secuestraron una fortuna tras un operativo en Córdoba

Los efectivos realizaron una serie de allanamientos en los barrios de Mariano Moreno y Palermo. Durante los procedimientos, encontraron 10 millones de pesos, más de 400 dólares, cheques y dispositivos electrónicos, entre otros elementos de interés para la causa.

Parte del dinero secuestrado tras los allanamientos en los barrios de Mariano Moreno y Palermo de Villa María.

En paralelo, confirmaron la aprehensión del sujeto de 67 años acusado de encubrimiento. La Fiscalía de Instrucción de Segundo Turno, a cargo de Juliana Companys, investiga el caso.