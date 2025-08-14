Sebastián cumpliría 72 años: el sentido mensaje de su hija, Yamila Reyna

Un 14 de agosto de 1953 nacía Daniel Humberto Reyna, conocido artísticamente como Sebastián. Hoy, el reconocido “Monstruo cordobés”, cumpliría 72 años, quien dejó una huella imborrable en la historia del cuarteto. Las redes sociales se coparon de saludos en su memoria, sobre todo por parte de su hija Yamila Reyna.

Sebastián cumpliría 72 años: el mensaje de su hija Yamila Reyna

Su partida ocurrió en 2017, tras una prolongada lucha contra el cáncer. A pesar de su ausencia física, Sebastián sigue siendo un ícono y una leyenda del cuarteto. Su legado musical perdura y es inspiración a nuevas generaciones de artistas y a una legión de seguidores que aún disfrutan de sus canciones.

Su carrera artística inició como vocalista principal de Chebere, entre los años 1974 y 1975. Más tarde, forjó una trayectoria como solista, consolidando su nombre artístico: Sebastián. Los años ‘80 y ‘90 marcaron su período de mayor éxito. Entre sus composiciones más destacadas se encuentran “Pollera blanca, camisa colorada”, “Tengo mujer”, “No la pueden parar” y “Movidito, movidito”. Estas obras se convirtieron en verdaderos himnos para sus seguidores.

“Un día como hoy, me hubiese despertado para ir corriendo a tirarme arriba tuyo y despertarte a los veces para decirte feliz cumple papi”, escribió Yamila en Instagram. Y agregó: “Pero elegiré cerrar los ojos y viajar a esos momentos con mi alma que sigue conectada con la tuya por siempre pá”.