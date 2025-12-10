Se produce en Córdoba: cuál es el queso azul más premiado de Argentina

Córdoba es reconocida a nivel nacional como una cuenca láctea y los quesos son uno de sus productos más destacados. Entre sus empresas, se destaca una que produce el queso azul más premiado de Argentina.

Qué es el queso azul y cuál es la diferencia con el roquefort

El queso azul es uno que se caracteriza por sus vetas o manchas azuladas o verdosas, causadas por la presencia de mohos del género Penicillium. Tiene un sabor fuerte, ligeramente picante y salado, y una textura que puede variar de cremosa a quebradiza, dependiendo del tipo.

Queso roquefort

La diferencia principal entre el queso azul y el queso roquefort radica en que el segundo es un tipo específico del primero. De este modo, no todos los quesos azules son Roquefort.

El roquefort es un queso azul que proviene exclusivamente de la región de Roquefort, al sur de Francia. Solo los lácteos producidos en esa zona y bajo estrictas normas pueden llamarse “Roquefort”. Cabe destacar que, se elabora exclusivamente con leche de oveja de la raza Lacaune.

Cuál es el mejor queso azul de Córdoba

El segundo Concurso Nacional de Quesos, Manteca y Dulce de Leche evaluó una variedad de productos de la industria láctea. La competencia por el queso tuvo diferentes categorías y una de ellas fue el azul. Luego de una jornada de evaluación, el bronce de esta categoría fue para la empresa Savaz S.R.L, de Ucacha.

Savaz fue distinguida por su Azul Emperador.

La competencia afirmó que uno de los mejores quesos azules de Argentina se hace en Córdoba.

Los premios del mejor queso azul de Córdoba

Oro : 2014 - Concurso internacional de quesos , Suipacha, Buenos Aires. 2013 - 14º Cata internacional de quesos , Colonia, Uruguay. 2013 - Cata nacional quesos Tandil, Tandil, Buenos Aires. 2013 - 10º Concurso de quesos Mercoláctea , San Francisco, Córdoba. 2009 - 10º Cata internacional de quesos , Colonia, Uruguay. 2008 - 5º Concurso de quesos Mercoláctea , San Francisco, Córdoba.

Plata : 2012 - 9º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba. 2011 - 5º Concurso de quesos nacionales, Pozo del Molle, Córdoba. 2010 - 5º Concurso de quesos nacionales, Pozo del Molle, Córdoba. 2009 - 5º Concurso de quesos nacionales, Pozo del Molle, Córdoba. 2009 - 6º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba. 2007 - 4º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba. 2006 - 3º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba.

Bronce : 2011 - 8º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba. 2010 - 7º Concurso de quesos Mercoláctea, San Francisco, Córdoba. 2007 - 1º Concurso de quesos nacionales, Pozo del Molle, Córdoba.



Cuáles son los ingredientes del mejor queso azul de Córdoba

Según la página oficial de la empresa de Ucacha, los ingredientes del mejor queso azul de Córdoba son: leche entera fluida pasteurizada, fermentos lácticos, Penicillium Roquefortti, cuajo enzimático, decolorante clorofila, cloruro de calcio y cloruro de sodio. El producto es libre de gluten y también es apto para celiaco