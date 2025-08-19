Dos quesos de Córdoba se consagraron en una destacada competencia internacional. El resultado destaca aún más a la provincia como polo gastronómico e industrial en materia de lácteos.
Una destacada competencia internacional premió a dos quesos de Córdoba
Santa Olalla, la fábrica de quesos artesanales que se especializa en producciones de cabra y vaca, participó en el quinto Concurso de Quesos en Araxá, Brasil. La contienda llamada Expo Queijo se desarrolló entre el 26 y 29 de junio de este año.
Más de 1.000 quesos de 16 países fueron inscritos y catados por un panel técnico compuesto por alrededor de 200 jueces nacionales e internacionales. En base a criterios sensoriales como aspecto, color, textura, olor, aroma, consistencia y sabor seleccionaron a los mejores.
“El Concurso representa la coronación de la historia y la dedicación de quienes viven y ayudan a mantener viva la tradición quesera artesanal:, expresó la organización de Expo Queijo en su sitio web oficial.
Cuáles quesos de Córdoba se consagraron en una destacada competencia internacional
Finalmente, los quesos cordobeses Sainte Maure y Crottin obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente. De este modo, su primer producto mencionado consiguió por segundo año consecutivo el segundo puesto.
“Esto nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando con dedicación y pasión. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan y apoyan en este camino. ¡Gracias por ser parte de nuestra historia!», compartieron desde Santa Olalla a través de sus redes sociales.
Dónde comprar los quesos de Córdoba que se consagraron en la destacada competencia internacional
- Tomás Lawson al 1.342, barrio Jardín Espinosa.