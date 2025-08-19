Dos quesos de Córdoba se consagraron en una destacada competencia internacional. El resultado destaca aún más a la provincia como polo gastronómico e industrial en materia de lácteos.

Santa Olalla, la fábrica de quesos artesanales que se especializa en producciones de cabra y vaca, participó en el quinto Concurso de Quesos en Araxá, Brasil. La contienda llamada Expo Queijo se desarrolló entre el 26 y 29 de junio de este año.

La Expo Queijo en Brasil.

Más de 1.000 quesos de 16 países fueron inscritos y catados por un panel técnico compuesto por alrededor de 200 jueces nacionales e internacionales. En base a criterios sensoriales como aspecto, color, textura, olor, aroma, consistencia y sabor seleccionaron a los mejores.

“El Concurso representa la coronación de la historia y la dedicación de quienes viven y ayudan a mantener viva la tradición quesera artesanal:, expresó la organización de Expo Queijo en su sitio web oficial.

Cuáles quesos de Córdoba se consagraron en una destacada competencia internacional

Finalmente, los quesos cordobeses Sainte Maure y Crottin obtuvieron las medallas de plata y bronce, respectivamente. De este modo, su primer producto mencionado consiguió por segundo año consecutivo el segundo puesto.

El queso crottin de Córdoba que se destacó en la competencia internacional.

“Esto nos llena de alegría y nos motiva a seguir trabajando con dedicación y pasión. Queremos agradecer a todos los que nos acompañan y apoyan en este camino. ¡Gracias por ser parte de nuestra historia!», compartieron desde Santa Olalla a través de sus redes sociales.

