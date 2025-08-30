Se lanzó en Córdoba La Libertad Avanza, con Luis Juez en primera fila

La Libertad Avanza lanzó su campaña para las elecciones de medio tiempo en octubre. La lista de diputados del Gobierno nacional es encabezada por el ignoto Gonzalo Roca, empresario de estaciones de servicios fuertemente ligado a Gabriel Bornoroni, el jefe de los libertarios en la Cámara de Diputados.

Ambos –Bornoroni y Roca– son autoridades de la Federación de Expendedores de Combustibles, donde tejieron una sólida amistad. Y el primero presentó a su socio político como “el coloso”, un reconocimiento al laborioso trabajo que Roca hizo en la construcción del partido La Libertad Avanza.

Lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza. (Nicolás Bravo / La Voz)

“Dicen que soy desconocido, así que me voy a presentar”, inició su discurso Roca, quien durante ocho minutos enumeró los “hitos” de la Presidencia de Javier Milei: la baja de la inflación, el equilibrio fiscal, el despido de “ñoquis” del Estado, la eliminación de los “gerentes de la pobreza” y la política de mano dura propiciada por Patricia Bullrich.

Lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza. (Nicolás Bravo / La Voz)

QUIÉNES ESTUVIERON EN EL ACTO

Unas 600 personas fueron el sostén del primer acto de campaña de La Libertad Avanza en Córdoba. En el palco estaban los candidatos a diputados encabezados por Roca, Laura Soldano, Marcos Patiño y Laura Rodríguez Machado.

Además de los principales candidatos, subieron al escenario los aliados estratégicos de Milei en el Congreso, el diputado de origen radical Luis Picat –exintendente de Jesús María–; la diputada María Cecilia Ibáñez, titular del MID; y el senador Luis Juez, jefe del Frente Cívico.

En el comienzo del acto, Bornoroni afirmó que el objetivo es “llenar de leones el Congreso”. “Se eligen diputados que defiendan las ideas el presidente Milei” agitó, compenetrado en el papel de maestro de ceremonia y garante de la candidatura de Roca.

Lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza. (Nicolás Bravo / La Voz)

Y abordó la brasa caliente de la campaña: los audios que vinculan a Karina Milei con presuntos pedidos de coimas. Los calificó de “operaciones” y enfatizó: “Estén muy tranquilos, nuestros líderes son personas honorables. Pongo las manos en el fuego por el Presidente y Karina”.

LUIS JUEZ CONTRA SCHIARETTI

Luis Juez, quien viene de votar junto a la oposición las leyes de discapacidad, de jubilaciones y de financiamiento universitarios y de rechazar varios decretos propiciados por el ministro Federico Sturzenegger; aseguró que los militantes del Frente Cívico están alineados con Javier Milei. “Vamos a acompañar desde nuestras convicciones", expresó.

Lanzamiento de campaña de La Libertad Avanza. (Nicolás Bravo / La Voz)

Y cargó contra Juan Schiaretti y su candidatura: “Esta campaña puede ser el principio del fin de 30 años del peronismo en Córdoba”.