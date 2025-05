Bornoroni: “Más allá de que la gente me apoye, será Milei quien decida quién será el candidato a gobernador en Córdoba”

En un nuevo y convocante encuentro de trabajo con referentes de seccionales de la ciudad de Córdoba, Gabriel Bornoroni se refirió a su posible candidatura a gobernador de la provincia.

Consultado por Vía Córdoba y a raíz del apoyo de los presentes (más de 300 personas), a través de múltiples cánticos, Bornoroni comentó: “Le agradezco mucho a la gente que me quiere, que me apoya, que me brinda su cariño en cada encuentro; pero lo concreto es que va a ser el presidente Milei quien decida quién será, en su momento, el candidato a gobernador de Córdoba.”

Y agregó: “Este es el proyecto del presidente Milei y yo soy mileísta. Todos trabajamos en su proyecto. Y el día que él se vaya, yo también me iré.”

Bornoroni: “El campo tiene que saber que las retenciones se irán eliminando de a poco”

El líder del bloque de diputados de LLA también hizo referencia al campo, cuando un productor participó con su inquietud durante el encuentro, que se realizó en un local próximo a la avenida Juan B. Justo al 8.000.

“Tal como lo explicó el ministro de economía, Luis ‘Toto’ Caputo, las retenciones se quitarán de a poco y gradualmente, de acuerdo con la resolución de los problemas de la economía a nivel macro primero”, referenció Bornoroni.

Y detalló: “En ese sentido, lograr equilibrio fiscal, liberar el cepo y bajar la inflación son prioridades para después eliminar las retenciones al campo”.

Otro populoso encuentro concretado por La Libertad Avanza en Córdoba.

Bornoroni: “El único que puede actualizar las jubilaciones es el presidente Milei, que no los engañen”

Durante su disertación, Bornoroni también les envió un claro mensaje a los jubilados. “No se dejen engañar por la casta o la vieja política. El único que puede actualizarles la jubilación es el presidente Milei.”

“Pero no lo hará fabricando billetes con la maquinita para después quitárselos por la inflación. Lo hará a consciencia, creando puestos de trabajo, que permitan generar los recursos necesarios, mediante las contribuciones que se produzcan”, concluyó.