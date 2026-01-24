Este sábado 24 de enero, parte de un edificio en construcción se desmoronó en cercanías a un shopping de la provincia de Córdoba. Las primeras informaciones indican que dos operarios sufrieron heridas que no revistieron gravedad.

Se desmoronó parte de un edificio en construcción cerca de un shopping de Córdoba

La obra está ubicada sobre la avenida Colectora Norte, a unos 100 metros del Villa Allende Shopping (VAS). Aparentemente, una estructura de hormigón cedió cuando los dos sujetos llenaban una losa.

Los Bomberos Voluntarios acudieron rápidamente y rescataron a los trabajadores, que fueron trasladados a un hospital local para una mejor valoración. Uno de ellos sufrió un traumatismo de tobillo.

Por su parte, la Policía avanzará con la clausura preventiva del sector para evitar inconvenientes. Se espera que el área de Obras Privadas de la Municipalidad de Villa Allende determine las causas que provocaron el hecho.