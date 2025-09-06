Se conocieron los 20 mejores alfajores del mundo: el primero se produce en Córdoba

TasteAtlas, una prestigiosa página gastronómica a nivel internacional, compartió este sábado 6 de septiembre una lista con los 20 mejores alfajores del mundo. Según expuso en el ranking, 17 son de Argentina y el primero se produce en la provincia de Córdoba.

El aclamado sitio gastronómico que destacó un alfajor de Córdoba

La página de reseñas colaborativas de gastronomía fue creada en 2015 y desde entonces elabora evaluaciones. También funciona como una guía de viajes ya que los usuarios comparten sus opiniones y experiencias.

El alfajor, elegido la mejor galleta del mundo.

Previamente, definió este bocadillo como un sándwich de galletas, que se consagró como la mejor del mundo. Este fin de semana, compartió un listado con las 20 mejores preparaciones.

Qué empresa de Córdoba hace el mejor alfajor del mundo

Según la publicación que realizó este 6 de septiembre, el alfajor tradicional de chocolate de El Nazareno es el mejor de Argentina y el mundo. Por debajo quedaron las obras de Señor Alfajor, Camboya, Malfatti, Orense, Chalteños, entre otros.

Los mejores 20 alfajores del mundo, según la publicación del 6 de septiembre de 2025.

Las variedades de alfajores que tiene El Nazareno en Córdoba

Según la página oficial de la fábrica familiar del interior de la provincia, actualmente cuentan con 12 opciones:

Alfajor de Chocolate Tradicional .

Alfajor de Chocolate Blanco.

Alfajor de Nougat.

Alfajor de Nougat Negro.

Alfajor de Chocolate con Frambuesa.

Alfajor de Chocolate con Naranja.

Alfajor de Chocolate con Frutilla.

Alfajor de Dulce de Leche.

Alfajor de Membrillo.

Alfajor de Higo.

Alfajor de Hojaldre.

Alfajor de Hojaldre bañado con chocolate.

El alfajor de hojaldre y dulce de leche es uno de los favoritos del Papa.

Dónde comprar los alfajores El Nazareno en Córdoba