Se confirmaron dos casos de Gripe H3N2 en Córdoba: qué cuidados tener en cuenta

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba confirmó la detección de los dos primeros casos de gripe H3N2 en la provincia durante la tarde de este jueves. Los resultados fueron validados por el Instituto Malbrán, que identificó la variante influenza A H3N2, subclado K, en personas con antecedentes de viaje recientes a Europa.

Se confirmaron los dos primeros casos de Gripe H3N2 en Córdoba

Los casos corresponden a dos adultos que regresaron al país desde diferentes destinos internacionales. El primero de ellos es un hombre de 27 años, residente de la ciudad de San Francisco, quien viajó a México. El segundo caso es una mujer de 38 años de la localidad de La Calera, con antecedente de viaje a España.

Desde la cartera sanitaria informaron que ambos pacientes recibieron atención ambulatoria en centros de salud y su evolución clínica es favorable, por lo cual no requirieron internación. Asimismo, se investiga un posible tercer contagio en un hombre de 87 años que tuvo contacto con un viajero proveniente de Europa, aunque su diagnóstico definitivo aún no ha sido precisado.

Situación epidemiológica en Córdoba

A pesar de estas confirmaciones, las autoridades destacaron que no existe circulación comunitaria del virus en Córdoba hasta el momento. No obstante, se enviaron cuatro muestras adicionales al Instituto Malbrán para determinar si corresponden a la misma variante genómica.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud instó a la población a completar los esquemas de vacunación antigripal, con especial énfasis en los grupos de riesgo. Estos incluyen a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, personas mayores de 65 años, personal de salud y ciudadanos de 2 a 64 años con enfermedades crónicas o comorbilidades.

Para reducir el riesgo de transmisión de infecciones respiratorias, se recomiendan medidas básicas de higiene como el lavado frecuente de manos, la ventilación de ambientes cerrados y cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Estas acciones resultan fundamentales para contener la propagación del virus mientras se monitorea la evolución de los casos sospechosos en la región,.