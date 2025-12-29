Buscan sancionar con arresto a quienes no vacunen a sus hijos en Córdoba

El Gobierno de la Provincia de Córdoba avanza en una reforma normativa que apunta a reforzar el cumplimiento del calendario nacional de vacunación infantil. La iniciativa contempla modificaciones en el Código de Convivencia provincial para habilitar sanciones administrativas a padres o tutores que no acrediten el esquema obligatorio en menores de 18 años.

La propuesta, impulsada desde el Ministerio de Salud de Córdoba, surge en un contexto de caída sostenida en las tasas de inmunización y preocupación por la reaparición de enfermedades que habían sido controladas en el país.

Buscan arrestar a quienes no vacunen a sus hijos en Córdoba

El proyecto prevé la incorporación de un nuevo artículo al Código de Convivencia que tipifica el incumplimiento del calendario de vacunación como una contravención. Las sanciones posibles incluyen multas económicas, la realización de tareas comunitarias y, en última instancia, arrestos de hasta cinco días, según la gravedad del caso y la reincidencia.

El procedimiento podría iniciarse a partir de la detección del incumplimiento por parte del sistema de salud o de otras instituciones. En esos casos, se daría intervención a las autoridades correspondientes para la aplicación de las sanciones. Desde el Ejecutivo provincial aclararon que el objetivo no es punitivo, sino garantizar el derecho a la salud de niños y niñas y proteger a los grupos de riesgo.

Alerta sanitaria por la baja vacunación de niños en Córdoba

Los datos oficiales encendieron las alarmas: en Córdoba, la cobertura de vacunación en niños menores de 15 meses se ubica actualmente entre el 69 y el 79 por ciento, lejos del 85 por ciento recomendado por organismos sanitarios para asegurar la inmunidad colectiva.

Desde la cartera sanitaria advirtieron que esta situación incrementa el riesgo de reaparición de enfermedades como el sarampión o la tos convulsa, especialmente peligrosas para personas inmunocomprometidas y adultos mayores.

“La decisión de no vacunar no afecta solo a un niño, sino al conjunto de la sociedad”, remarcan desde el Ministerio, al tiempo que subrayan que la vacunación es una política de salud pública obligatoria y gratuita en Argentina.

Medidas complementarias para facilitar el acceso a las vacunas

Además del endurecimiento normativo, la Provincia prevé una serie de acciones para facilitar el acceso a las vacunas y revertir la tendencia descendente:

Vacunatorios móviles que recorrerán escuelas, clubes, estadios y eventos masivos, especialmente los fines de semana.

Ampliación de la campaña antigripal , con la compra de dosis para inmunizar a 100.000 niños de entre 2 y 5 años.

Modificación del esquema de la triple viral, adelantando la dosis de refuerzo a los 18 meses a partir de 2026.

Con esta estrategia integral, el Gobierno de Córdoba busca recuperar las coberturas perdidas, reforzar la prevención y sostener la salud pública como un derecho prioritario por encima de las decisiones individuales.