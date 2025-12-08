Salieron de bailar y entraron a robar a una panadería: el video del brutal ataque

Poco antes de las 8 del domingo, una joven fue brutalmente atacada por tres adolescentes que ingresaron a robar a una panadería en barrio Zumarán de la ciudad de Córdoba. La secuencia quedó grabada por la cámara de seguridad del lugar y por los domos de la Policía.

Video: salieron de bailar y entraron a robar a una panaderia

Luego de forcejear con la joven, lograron quitarle el teléfono y huyeron del lugar. La cajera reaccionó saliendo tras ellas con un cuchillo. Al percatarse de que un vecino del barrio se encontraba persiguiendo a las ladronas, ella decidió volver a su puesto. Otros residentes de la zona lograron interceptar a unas cuadras del negocio.

La Policía finalmente arrestó a las implicadas, que fueron localizadas en Los Paraísos y en Barrio San Martín. La trabajadora confrontó a las mujeres retenidas. “Mierda me hicieron. Me duele todo. Yo me levanto para laburar, no para que me hagan cagar”, gritó la joven.