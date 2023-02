Rodrigo Garro: “Talleres buscará conseguir algo este año”

Partido a partido, Rodrigo Garro es una de las figuras de este Talleres que está entre los punteros del torneo de la Liga Profesional. El jugador surgido en Instituto habló luego de la práctica del martes y ratificó los objetivos del equipo albiazul en 2023.

“Talleres va en busca de conseguir algo este año, es muy grande y demanda objetivos, creo que es un equipo con identidad, se nos están dando los resultados pero con tranquilidad. No somos el mejor equipo y crecemos día a día en los entrenamientos”, dijo el talentoso volante de la T.

Rodrigo Garro, uno de los jugadores fundamentales de Talleres para 2023. (Facundo Luque / La Voz)

También se refirió al grupo y al estado anímico luego de cuatro victorias consecutivas en el torneo: “Somos un equipo que encontró identidad y se nos están dando los resultados, pero mantenemos la tranquilidad. Todos tiramos para adelante, al que le toca y al que no. Es importante tener la confianza y el apoyo del compañero”.

Talleres enfrentó a Independiente por la primera fecha de la Liga Profesional de 2023. (Facundo Luque / La Voz)

Sobre las chances del equipo dirigido por Javier Gandolfi, Garro opinó: “En el día a día y en lo grupal trabajamos para ser protagonistas, si somos candidatos lo van a decir los resultados y nuestra capacidad de mantenernos. Somos un grupo humilde que sabe que si tiramos todos para el mismo lado, los resultados se van a dar”.

Y agregó: “Todos jugamos para el compañero, somos conscientes de que tenemos un buen equipo. Todos los equipos se prepara para pelear arriba. Tenemos que aprovechar este momento y entender las demandas del club”.

El buen momento de Garro en Talleres y su alegría por Instituto

El buen rendimiento de Garro coincide con el del equipo. El futbolista pampeano sabe que está en un lindo momento pero su discurso priorizó lo colectivo: “Siento que soy igual de importante que todos mis compañeros. El equipo es más importante que yo solo y gracias a ellos yo tengo confianza. Mi cabeza hoy está en Talleres, me siento cómodo con el grupo. El tiempo dirá que irá a pasar conmigo, pero hoy tengo la cabeza acá”.

Garro Fútbol Talleres derrotó a Central Córdoba de Santiago del Estero por 2 a 0 en el Kempes ( Ramiro Pereyra / La Voz) Foto: Ramiro Pereyra

Garro surgió de las inferiores de Instituto. Que su ex club haya ascendido lo pone contento y lo reconoció en la conferencia luego del entrenamiento albiazul. “Me puso contento que Instituto vuelva a la máxima categoría, es el club que cumplió mi sueño de jugar en primera y le estoy agradecido. Ahora solo pensamos en Vélez, para el partido con ellos todavía falta mucho”.

Vélez, lo que viene para Talleres

Pensando en el partido del domingo 5 de marzo, a las 21.30 en el Kempes, recibiendo a Vélez, el plantel que dirige Javier Gandolfi realizó una práctica en el predio Amadeo Nuccetelli.

El equipo no tiene lesionados de consideración y, probablemente, el domingo pueda repetirse el mismo once titular que viene de derrotar a Platense por 4 a 2, de visitante. Si no pasa nada raro, la T formará con Herrera; Benavídez, Catalán, Rodríguez y Portillo; Villagra y Franco; Sosa, Garro, Pizzini; Santos.