Talleres, Belgrano e Instituto en Primera: episodio 5, la T arriba y la fortaleza de la Gloria en Córdoba

Un Talleres en ganador, que pisó fuerte en Vicente López y en su cuarta victoria consecutiva alcanzó a Lanús en la punta de la Liga Profesional, y el Instituto invicto de local, juegue donde juegue en Córdoba, fueron los datos salientes del fin de semana de los cordobeses en Primera.

Talleres en su partido ante Platense, por la quinta fecha de la Liga Profesional 2023. (Federico López Claro / La Voz). Foto: Federico Claro

El 4-2 de Talleres a Platense y el 3-1 de Instituto a Newell’s inclinan la balanza a favor. Por contrapartida Belgrano volvió a jugar mal y perdió ante Tigre su segundo partido consecutivo. Lo propio le ocurrió a Racing de Nueva Italia en Primera Nacional, con caída en Rafaela 2-1. Y al otro representante cordobés en la categoría, Estudiantes de Río Cuarto, tampoco le fue bien: 1-0 en su visita a Almagro.

CUARTETAZO DE TALLERES

Con un Michael Santos endiablado, Talleres sigue en estado de gracia. En menos de un cuarto de hora ya tenía casi resuelto el compromiso con Platense, por Francisco Pizzini y el uruguayo para el 2-0. Se fue al descanso 3-0 y lo terminó ganando 4-2, en su cuarta victoria consecutiva.

Es su segundo mejor comienzo en Primera, después de los 13 puntos en cinco partidos del equipo de Juan José López en 2004. Santos ratificó que se reconcilió con el gol (25 tantos con la casaca Albiazul), Pizzini es otro de los que está derecho (junto a Santos convirtieron en tres de los últimos cuatro encuentros) y Rodrigo Garro exhibe su categoría, sobre todo en la pegada. Se retiró el Indio Solari, pero a la T le sigue saliendo todo Redondito.

¿A donde apunta Tallleres? Objetivo de mínima, volver a copas internacionales. La irregularidad de Boca y de River le permite al equipo de Javier Gandolfi codearse con los de arriba. Ahora viene Vélez, ya sin el Cacique Medina y en conversaciones con otro DT que dejó huella en barrio Jardín, el Tigre Ricardo Gareca.

LA GLORIA ES EL INVICTO CORDOBÉS

Instituto ganó su primer partido como local... en el estadio Kempes. Se mudó por el recital de Arjona en Alta Córdoba y derrotó con autoridad al peligroso Newell’s de Heinze. Sí, “fuiste tú” Gloria. Y en 90 minutos convirtió más goles que las cuatro fechas anteriores.

Estrenó camiseta alternativa y ganó, como cuando ante Unión había mostrado en público la otra casaca alternativa, la color negra. Y acumula 27 partidos oficiales sin conocer la derrota en Córdoba, con 17 triunfos y 10 empates. El invicto más extenso entre las 10 ligas principales del mundo, superando al Bayern Munich, con 23.

BELGRANO SUFRIÓ LOS ZARPAZOS DE RETEGUI

Segunda caída en fila para Belgrano, que volvió a defeccionar ante Tigre. Con el atenuante de la expulsión de Nahuel Losada a los 41 del primer tiempo. Once contra once también se vio superado por un rival que tiene al ex Talleres, Mateo Retegui, hecho una fiera.

Un click para Guillermo Farré, porque desde que dirige al Pirata es la primera vez que pierdes dos partidos seguidos sin anotar goles y recibiendo cinco. Su equipo, que parecía inmunizado con la línea de cinco, ahora tiene muy bajo el umbral del dolor y se volvió vulnerable. Argentinos, con uno menos, le hizo un gol con dos jugadores sin marcas en el área. Y Retegui cabeceó sin oposición en el primero, entres los tres zagueros.