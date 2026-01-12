Robo de identidad en Córdoba: el calvario del hombre que va preso por los delitos de “El Orejudo”

Brian Erik Michelle Regina, un joven cordobés de 29 años, vive una situación desesperante que comenzó cuando alcanzó la mayoría de edad. Su identidad es utilizada sistemáticamente por Josué Alexis Urquía, apodado “El Orejudo”, un delincuente de 32 años con un extenso historial delictivo. Debido a esta suplantación, Regina es detenido frecuentemente por patrullas policiales y unidades de la Policía Federal como si fuera el autor de múltiples crímenes. Urquía, por su parte, es quien atacó a una joven comerciante en Rosario.

“El Orejudo”, un delincuente con identidades falsas

Urquía fue noticia recientemente tras ser capturado por el robo de un iPhone en el Parque Sarmiento. Al momento de su arresto, las autoridades confirmaron que el sospechoso era buscado por la Justicia de Santa Fe debido a un violento asalto en una mueblería de Rosario. La investigación reveló un dato alarmante: “El Orejudo” utiliza al menos 13 identidades diferentes para intentar evadir a la ley, siendo la de Brian Regina una de las más afectadas.

Regina relató en una entrevista institucional que esta situación lo persigue desde hace más de una década: “Desde hace 11 años no sé lo que es andar tranquilo, siempre caigo por este”. Incluso, señaló que el delincuente suele fingir patologías mentales para ser trasladado a centros neuropsiquiátricos y facilitar sus fugas.

Detuvieron en Córdoba al acusado del ataque en Rosario.

Uno de los episodios más graves ocurrió el 5 de diciembre de 2025, cuando Brian fue detenido y trasladado a una unidad carcelaria. Al ingresar, descubrió que ambos estaban registrados con el mismo nombre y DNI dentro del penal, aunque ubicados en pabellones distintos. Regina permaneció privado de su libertad injustamente hasta el 11 de diciembre de ese año, evidenciando una falla crítica en los sistemas de verificación de identidad.

El delincuente roba su identidad: consecuencias laborales

El impacto de este robo de identidad trasciende las detenciones. Brian, quien se dedica a la venta ambulante, asegura que tiene oportunidades de empleo pero no puede concretarlas. “Si les digo el DNI, van a pensar que soy choro por las causas de este tipo que tengo yo”, lamentó el joven.

Actualmente, Regina debe circular de manera permanente con su Documento Nacional de Identidad y su acta de libertad en mano; sin estos papeles, el riesgo de ser trasladado nuevamente a una comisaría es constante. El caso resalta la vulnerabilidad de ciudadanos que, tras ser víctimas de suplantación, quedan atrapados en un laberinto burocrático y judicial que les impide recuperar su vida normal.