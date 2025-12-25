Vía Córdoba / Video

Rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba: el video del operativo

El espécimen fue resguardado con las medidas de seguridad y protocolos correspondientes.

Redacción Vía Córdoba
Redacción Vía Córdoba

25 de diciembre de 2025,

Rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba: el video del operativo
Patrulla Ambiental procedió al resguardo del animal en Córdoba,

No fueron horas tranquilas para los integrantes de la Patrulla Ambiental de la provincia. En la previa a la celebración de la Nochebuena y la Navidad, rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba.

Rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba

En el transcurso del mediodía del jueves 24 de diciembre, personal policial recibió un llamado por parte de vecinos desde barrio Talleres Oeste. Tras el pedido, llegaron a la intersección de Alem y Francfort, donde encontraron una zarigüeya.

Alrededor de las 14, el personal retiró al ejemplar que se había metido en el club Sociedad Belgrano. “De forma segura, poniéndolo a resguardo para su valoración y posterior traslado”, contextualizaron.

Temas Relacionados

MÁS DE Video
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS