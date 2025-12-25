Rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba: el video del operativo

No fueron horas tranquilas para los integrantes de la Patrulla Ambiental de la provincia. En la previa a la celebración de la Nochebuena y la Navidad, rescataron un inesperado animal en un club de Córdoba.

En el transcurso del mediodía del jueves 24 de diciembre, personal policial recibió un llamado por parte de vecinos desde barrio Talleres Oeste. Tras el pedido, llegaron a la intersección de Alem y Francfort, donde encontraron una zarigüeya.

Alrededor de las 14, el personal retiró al ejemplar que se había metido en el club Sociedad Belgrano. “De forma segura, poniéndolo a resguardo para su valoración y posterior traslado”, contextualizaron.