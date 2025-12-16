Un animal de un metro y medio irrumpió en un reconocido lugar de Córdoba

Un animal de un metro y medio irrumpió en un reconocido lugar de la zona norte de la ciudad de Córdoba. Su aparición requirió de un operativo por parte de la Patrulla Ambiental y terminó con resultados positivos y sin personas lesionadas.

Una boa constrictora de la especie lampalagua fue divisa el lunes 15 de diciembre en las inmediaciones del edificio del diario La Voz del Interior, situadas sobre la avenida La Voz del Interior al 6080, según el parte oficial emitido por la Policía este martes 16.

Personal de la Patrulla Ambiental intervino y la capturó mediante técnicas y equipamiento específicos. “A fin de resguardar tanto al animal como a las personas que se encontraban en el lugar”, explicó.

Una vez asegurada, la serpiente fue trasladada con los recaudos correspondientes al Centro de Rescate del Parque de la Biodiversidad, donde confirmaron que se encuentra en buen estado de salud.